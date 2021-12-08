انتظام حركة قطارات السكة الحديد على جميع خطوطها رغم العاصفة الترابية

أعلنت هيئة السكة الحديد انتظام حركة مسير القطارات على جميع خطوطها على الوجهين القبلي والبحري، رغم سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية التي تشهدها البلاد، موضحة أنه جرى التنبيه على جميع سائقي القطارات بتخفيض السرعات، تزامنا مع التقلبات الجوية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة تشغيل القطارات.

السكة الحديد: حركة القطارات منتظمة رغم العاصفة الترابية

وأكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد أن حركة القطارات منتظمة منذ صباح اليوم، على جميع خطوط السكك الحديدية، رغم سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها، وعدم وجود أى معوقات أو أزمات تؤثر على حركة التشغيل، موضحا أن الهيئة رفعت حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار.

السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات تزامنا مع العاصفة الترابية بسبب الرؤية

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تعليمات مشددة لجميع سائقي القطارات بتخفيض السرعات تزامنا مع وقوع العاصفة الترابية، بسبب الرؤية، وعدم وقوع حدوث للقطارات، منوها بأن الهيئة لم ولن تعلق حركة القطارات، بسبب سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، مؤكدا أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكة الحديد، تعمل بكامل طاقتها.

السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد بعض القطارات بخطوط الوجه البحري

ومن ناحية أخرى، قررت هيئة السكة الحديد، تعديل تركيب بعض القطارات علي بعض الخطوط، في إطار توجيهات القيادة السياسية بعدم وجود عربة قديمة تعمل علي خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر بنهاية عام 2021.

وجاءت التعديلات كالتالي:

أولا: خط «طنطا/ منوف/ كفر الزيات» والعكس.

اعتبارا من يوم 10 ديسمبر 2021.. تعديل تركيب قطار 556 ركاب «طنطا/ منوف» بعدد 7عربات (تحيا مصر) بنفس جدوله الحالي.

واعتبارا من يوم 11 ديسمبر 2021.. تعديل تركيب قطارات 530/ 539/ 850/ 855 ركاب منوف / القاهرة / كفرالزيات والعكس بعدد 7 عربات (تحيا مصر) بنفس جداولهم الحالية.

واعتبارا من يوم 12 ديسمبر 2021.. تعديل تركيب قطاري 844 و541 ركاب كفر الزيات / منوف/ طنطا والعكس بعدد 7 عربات (تحيا مصر) بنفس جداولهم الحالية.

ثانيا: خط القاهرة/ شبين القناطر/ 23 يوليو والعكس

اعتبارا من يوم 11 ديسمبر 2021.. تعديل تركيب قطارات 321/ 406/ 407/ 412/ 413/ 418/ 419/ 424/ 425 بعدد 6 عربات ( تحيا مصر) بنفس جداولهم الحالية.

ثالثا: خط 23 يوليو

اعتبارا من يوم 12 ديسمبر 2021.. تعديل تركيب قطارات 402/ 403/ 408/ 409/ 414/ 415/ 420/ 423/ 426/ 427 بعدد 6 عربات (تحيا مصر) بنفس جداولهم الحالية.

اعتبارا من يوم 13 ديسمبر 2021.. تعديل تركيب قطار320 ركاب شبين القناطر / القاهرة بعدد 6 عربات (تحيا مصر) بنفس جدوله الحالي.