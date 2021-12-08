وزير النقل: إيقاف تشغيل القطارات القديمة بالسكة الحديد نهاية ديسمبر

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد، تواصل تركيب البوابات الإلكترونية الخاصة بدخول وخروج الركاب من المحطات، للحد من تهرب الركاب من دفع قيمة تذكرة القطارات، موضحا أن الوزارة حريصة على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أنه لن يسمح لأى راكب باستقلال القطارات دون تذكرة.

وزير النقل: تركيب 19 بوابة إلكترونية بمحطة الجيزة

وقال الوزير، خلال جولته التفقدية، اليوم، بمحطة الجيزة للسكك الحديدية، إن جميع قطارات السكة الحديد تعمل بكامل طاقتها وأن حركة القطارات منتظمة على جميع الخطوط دون حدوث أي معوقات، متابعا انتظام العمل بالمحطة ومستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، ومتابعة تركيب بوابات الدخول والخروج، حيث شهد الانتهاء من تركيب كافة البوابات بالمحطة وعددها 19 بوابة تمهيدا للتشغيل التجريبي لها خلال الفترة المقبلة، حيث ستساهم البوابات في تنظيم عملية الدخول إلى المحطة وعدم دخول أي راكب دون تذكرة حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر في شراء قطع الغيار اللازمة واستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور.

وزير النقل: تأخيرات مواعيد القطارات بسبب أعمال التطوير

وأوضح وزير النقل، أن تأخيرات بعض القطارات على العديد من خطوط هيئة السكة الحديد، يرجع إلى تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير نظم الإشارات بمختلف الخطوط لزيادة عوامل السلامة والأمان، لافتا إلى أن الوزارة بناءا على توجيهات القيادة السياسية تنفذ خطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية التي تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولي بالتوازى مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائي السريع وربطهما معا.

وزير النقل: خروج آخر عربة قديمة من أسطول القطارات نهاية الشهر الجاري

ولفت الوزير، إلى أنه مع نهاية الشهر الحالي سيتم خروج آخر عربة قديمة من أسطول عربات ركاب السكك الحديدية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ليصبح أسطول القطارات مكونا من جرارات وعربات جديدة أو مجددة، ولن يتم تشغيل قطارات قديمة مرة آخرى على قضبان السكة الحديد.