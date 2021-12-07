تعليمات مشددة من السكة الحديد لسائقي القطارات: خفضوا السرعات وقت الشبورة والأمطار

أصدرَت هيئة السكة الحديد، تعليمات مشددة لسائقي القطارات بتخفيض السرعات بسبب الشبورة والأمطار، موضحة أنَّ حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري تسير بشكل منتظم منذ صباح اليوم، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على مسير حركة التشغيل، مؤكّدة أنَّ جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية بشكل منتظم.

السكة الحديد: لن نوقف حركة القطارات حال حدوث الأمطار

وقال مصدر في هيئة السكة الحديد، إنَّه تمّ إرسال إشارات إلى السائقين ومساعديهم بالمناطق الأكثر كثافة الشبورة والمناطق المعرضة لسقوط الأمطار، طبقا لنشرة الأرصاد الجوية، في خطوط الوجهين البحري والقبلي، لتخفيض سرعة القطارات، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة مسير القطارات، موضحًا أنَّ جميع القطارات العاملة على خطوط السكة الحديد تعمل بكامل طاقتها.

طوارئ بالسكة الحديد لمواجهة الأمطار

وأكّد المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ السكة الحديد رفعت حالة الطوارئ القصوى على جميع مناطق الهيئة، لمواجهة الأمطار، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ مجازاة أي سائق يخالف تعليمات الهيئة بتخفيض السرعات في أثناء تساقط الأمطار ووجود الشبورة المائية، وهذا لضمان سلامة الركاب ومنعا لوقوع أي حوادث للقطارات، موضحًا أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة يتم تنفيذها بشكل دوري، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

إجراءات صارمة بالقطارات والمحطات بسبب كورونا

وأوضح المصدر، أنَّه يتم تطبيق إجراءات صارمة بعربات القطارات والمحطات، للحد من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مؤكّدًا أنَّ هناك تعليمات مشددة لجميع الركاب بضرورة ارتداء الكمامات الطبية، في أثناء استقلال القطارات وداخل المحطات، للحد من انتشار كورونا، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، وأن من يخالف تعليمات الهيئة في ارتداء الكمامة سيتم تغريمه 50 جنيهًا.