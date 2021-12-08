أكّدت مصر للطيران، اليوم الأربعاء، انتظام رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية رغم سوء الأحوال الجوية، مضيفة أنَّه تمّ تسيير اليوم الأربعاء 69 رحلة جوية بمعدل 42 رحلة دولية إلى كل من: «بغداد، الكويت، أكرا، لاجوس، تونس، أبوظبي، لندن، مدريد، باريس، إسطنبول، دبي، روما، أثينا، موسكو، جوبا، بيروت، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أبوظبي، واشنطن».

تسيير 69 رحلة جوية على متنها 6944 راكبًا

كما تسير مصر للطيران أيضًا 23 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 6944 راكبًا، حيث أقلعت حتى الآن 36 رحلة دولية وداخلية من مطار القاهرة والمطارات المصرية.