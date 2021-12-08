مصرع وإصابة شخصين إثر اصطدامهما بقطار في كفر الشيخ

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، إثر اصطدامهما بقطار أمام محطة سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وإخطار الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

إشارة من استقبال مستشفى دسوق العام

تلقت غرفة طوارئ مديرية الصحة بكفر الشيخ، إشارة من استقبال مستشفى دسوق العام، الشاب محمود شحاته محمود، 16 عامًا مقيم بقرية سنهور المدينة، جثة هامدة متأثرًا بإصابته المتعددة إثر اصطدام قطار بها على محطة قطار سنهور، وجرى إيداع الجثمان مشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقت غرفة الطوارئ إشارة من نفس المستشفى، تفيد بإصابة محمد شحاته إسماعيل، 25 عامًا مقيم بقرية كفر مجر دسوق، وجرى بتر ذراعه الأيمن وبتر بالساق الأيمن، وذلك إثر اصطدام نفس القطار به، وخضع الشاب لجراحة عاجلة انتهت ببتر قدمه وذراعة، وجرى إخطار قوات الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

وفاة مسن إثر سقوطه من قطار بفوه

واليوم لقى مسن مصرعه أسفل عجلات قطار «مطوبس - دسوق»، أمام محطة قطار «قبريط» التابعة لمركز فوة بمحافظة كفر الشيخ، ونُقل عبر سيارة الإسعاف لمستشفى فوة للتأمين الصحي ليلقى مصرعه متأثرا بإصابته داخل استقبال المستشفى، وأثناء محاولة الأطباء إنقاذه.

وتبيّن أنه أثناء محاولة استقلال عبدالعاطي عبدالله، 65 عامًا، القطار سقطت بعض متعلقاته أسفل القطار، وأثناء محاولته استعادتها تحرك القطار فسقط أسفله، ما أدى إلى إصابته بتهتك أسفل الركبة اليسرى، وجروح عميقة ونزيف بالمخ، وجرى استدعاء سيارة إسعاف لتنقله إلى مستشفى فوه للتأمين الصحي، وأثناء قيام الأطباء بإسعافه.