«فايزر»: الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تحمي من الإصابة بـ«أوميكرون»

أعلنت شركة فايزر، اليوم الأربعاء، أن الجرعة الثالثة من اللقاح الخاص بها توفر حماية قوية ضد متحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا المستجد.

شركة فايزر تنتج لقاحا ضد متحور «أوميكرون»

وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، تعمل شركة فايزر على إنتاج لقاح ضد متحور «أوميكرون»، و من المقرر أن يكون جاهزا بحلول مارس المقبل.

فاعلية الجرعة الثالثة من لقاح فايزر ضد متحور «أوميكرون»

وكشفت دراسة مبكرة لشركتي «فايزر» و«بيونتيك»، أن جرعة ثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد الخاص بهما، يمكنها توفير مستوى عالٍ من الأجسام المضادة ضد «أوميكرون».

ووفقا لشبكة «اى بى سى نيوز»، فإن جرعة ثالثة من لقاح الشركتين تزيد من الأجسام المضادة بمقدار 25 ضعفاً مقارنة بجرعتين ضد متحور «أوميكرون».

وقالت الشركتان في بيان، إن الجرعتين ثبتت فعاليتهما في الوقاية من الأعراض الخطيرة لفيروس كورونا، ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان العلماء في جنوب أفريقيا، نتائج الاختبارات المعملية المبكرة التي تشير إلى أن متحور «أوميكرون» الجديد يقلل من الأجسام المضادة التي تحجب الفيروسات بمقدار 40 ضعفاً لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح «فايزر - بيونتيك» مقارنة بالمتحورات الأخرى لفيروس كورونا.

«أوميكرون» أقل حدة من المتحورات الأخرى

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فايزر» ألبرت بورلا، أمس الثلاثاء، إن متحور «أوميكرون»، قد يكون أقل حدة من المتحورات الأخرى، لكنه ينتشر بشكل أسرع.

متحور «أوميكرون»

واكتشف متحور «أوميكرون» لأول مرة من قبل العلماء في جنوب أفريقيا، نوفمبر الماضي، واعتبرته منظمة الصحة العالمية خطراً جديداً بسبب احتوائه على العديد من الطفرات التي تساعده على الانتشار السريع.