6 معلومات عن المتغير الشبحي المتحور من «أوميكرون».. لا يظهر إلا بمسحة

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن العلماء اكتشفوا نسخة خفية من متحور «أوميكرون»، يصعب تتبعها، وأطلق بعض العلماء ووسائل الإعلام على المتحور الجديد اسم «أوميكرون الشبحي»، لقدرته على تضليل الفحوصات الطبية، ويظهر في المتحور الجديد العديد من الطفرات التي جرى اكتشافها في «أوميكرون»، لكن ليس جميعها، وبحسب العلماء، فإن المتحور الجديد لديه العديد من الطفرات الفريدة، وبحسب الصحيفة البريطانية، جرى تحديد 7 حالات حتى الآن بالمتحور الجديد، لذلك لا تزال الصورة غير واضحة حتى الآن.

يحتوي على العديد من الطفرات المشتركة مع أوميكرون

وتستعرض «الوطن»، أهم المعلومات والخصائص التي ميزت المتغير «أوميكرون بلس» أو «المتغير الشبحي»، كما يلي:

- يحتوي المتحور الشبحي على العديد من الطفرات المشتركة مع متحور «أوميكرون» التقليدي.

- المتحور الشبحي يفتقر إلى تغيير جيني معين يسمح باستخدام اختبارات «بي سي آر»، المعملية المعتمدة كوسيلة تقريبية لكشف الحالات المحتملة.

- يمكنه خداع الاختبارات المعتادة على أنه فيروس كورونا التقليدي، ويمكن تحديده على أنه متحوّر أوميكرون من خلال الاختبارات الجينية، ولكن لا يتم تمييز الحالات المحتملة إلا عن طريق اختبارات «بي سي آر»، المعملية المعتمدة وليس التقليدية.

يمكنه خداع الاختبارات المعتادة على أنه كورونا

- يرى الباحثون أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان سينتشر بنفس طريقة انتشار أوميكرون التقليدي، لكن ما اسموه بـ«الإصدار الشبحي»، يتميز من الناحية الوراثية وبالتالي قد يتصرف بشكل مختلف.

- تم رصده لأول مرة بين جينومات فيروس كوفيد الذي تم إرساله في الأيام الأخيرة من جنوب إفريقيا وأستراليا وكندا، لكنه ربما يكون قد انتشر بالفعل على نطاق أوسع.

- وجد العلماء هذا الشكل الجديد من متحور «أوميكرون بلس»، فى 3 دول هي جنوب إفريقيا وأستراليا والولايات المتحدة.