تعطيل الدراسة في مرسى مطروح غدًا بسبب العاصفة الترابية

قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مساء اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة غداً الأربعاء، بجميع مدارس المحافظة، نظرا لسوء الأحوال الجوية، مع تأجيل امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي إلى يوم الأحد المقبل.

العاصفة الترابية تضرب مرسى مطروح

ضربت العاصفة الترابية محافظة مرسى مطروح، حيث تزايد نشاط الرياح الترابية، على جميع أنحاء المحافظة.