مطروح تواجه نوة قاسم.. رفع حالة الطوارئ وتحذيرات من العواصف الترابية

تشهد محافظة مطروح من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا ومرورا بمراكز ومدن العلمين والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني وسيوة جنوبا، موجة من الطقس السيئ الذي يضرب المحافظة بسبب نوة قاسم المحملة بالأتربة مع وجود نشاط للرياح التي تعصف بمطروح منذ ظهر، اليوم الثلاثاء.

استعدادات مطروح لمواجهة نوة قاسم

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن المحافظة استعدت لمواجهة نوة قاسم بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة مطروح لتلقي الشكاوى، من المواطنين، بالتعاون مع مجالس المدن الثمانية بنطاق المحافظة والرد على جميع الاستفسارات مع رفع حالة الطوارئ.

تحذيرات نوة قاسم في مطروح

وحذرت إدارة مرور مطروح جميع قائدي السيارات على الطرق من تقليل السرعات على طريق «الإسكندرية - مرسى مطروح» الساحلي الدولى، وطريق «العلمين - وادى النطرون»، وطريق الضبعة الإقليمي المتجه إلى القاهرة، وطريق «مطروح - السلوم»، في ظل قلة الرؤية على جميع الطرق حاليا على مستوى المحافظة.

عاصفة ترابية تحاصر السلوم الحدودية

وتحاصر عاصفة ترابية مدينة السلوم على الحدود المصرية للبلاد مع الشقيقة ليبيا، لوجود جبال حول المدينة من مختلف الاتجاهات وهضبة السلوم من الغرب، ما ساهم في شدة العواصف ونشاط الرياح لوقوع السلوم على ساحل البحر المتوسط شمالا، وانعكس ذلك على شوارع المدينة الحدودية التى اختفى منها المواطنون واضطر السائقون المسافرون إلى ليبيا لركن السيارات في الاستراحات بمدخل مدينة السلوم.

استمرار نوة قاسم في مطروح 48 ساعة

وحسب هيئة الأرصاد الجوية تستمر نوة قاسم على مدار 48 ساعة الثلاثاء والأربعاء، في مطروح والإسكندرية والمدن الساحلية شمال غرب مصر، وحذرت المواطنين من عدم تخفيف الملابس منعا من التعرض للإصابة بنزلات البرد والأمراض الصدرية من الأتربة والعواصف التى تصيب جسم الإنسان، خاصة مرضى الربو والأطفال وكبار السن.