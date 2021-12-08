«أبو الغيط» يدين تفجير البصرة وهجمات داعش في كردستان بالعراق

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التفجير الذي وقع أمس 7 ديسمبر في البصرة جنوب العراق، والذي أسقط عددًا من الضحايا الأبرياء من المدنيين، مشيرًا إلى أن منفذي الهجوم يريدون إعادة العراق إلى الوراء، وأنهم لن ينجحوا في ذلك بفضل جهود العراقيين وتضامنهم.

ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط قوله: إن هناك قوى معروفة تُريد جذب العراق إلى مربع العنف والاحتراب الأهلي، ولكن الشعب العراقي عازمٌ على إحباط مخطط تلك القوى، مستعينًا بتمسكه بهويته الوطنية والعروبية، وبما حققه من إنجازات أمنية وسياسية.

أبوالغيط يؤكد خطورة الحرب ضد الإرهاب في العراق

ونقل المصدر عن «أبوالغيط» تأكيده خطورة المواجهة التي يخوضها العراق حكومة وشعبًا مع تنظيم داعش الإرهابي، بهدف اجتثاث هذه الآفة المُدمرة، وضمان القضاء على هذا التهديد، مُشيدًا بما بذلته القوات العراقية من تضحيات حتى الآن في مواجهة عدو لا يعرف أي معنى لقيمة الإنسانية.

أمين جامعة الدول يستقبل مدير مكتب الحزب الديمقراطي

من ناحية أخرى ذكر المصدر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية استقبل اليوم، مدير مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة، حيث تناول اللقاء آخر التطورات على الصعيد العراقي، خاصة في كردستان العراق.

وحرص أحمد أبوالغيط على تقديم العزاء في ذوي ضحايا العمليات الإرهابية الأخيرة، التي نفذها تنظيم داعش في كركوك وأربيل، متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.