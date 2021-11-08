الدفع بـ3 سيارات لإخماد حريق مسطرد بجوار موقف سيارات شبرا

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة القليوبية، مساء اليوم الاثنين، على «حريق مسطرد»، الذي اندلع على بعد أمتار من موقف مسطرد بدائرة قسم ثانب شبرا الخيمة، وتحديداً في بعض البوص والقمامة المتراكمة، على جانبي ترعة الإسماعيلية، دون خسائر بالأرواح أو إصابات، وتحرر محضر بالواقعة.

ورود بلاغ بنشوب حريق مسطرد في القليوبية

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق مسطرد في مخلفات متراكمة بظهورات ترعة الإسماعيلية، على بعد أمتار من موقف سيارات مسطرد دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة.

3 سيارات إطفاء تسيطر على الحريق

انتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وجرى السيطرة على الحريق ومنع امتداده لكابلات الكهرباء المارة أسفل الحريق، وتولت النيابة التحقيق، وانتداب المعمل الجنائي لفحص مكان الحريق لبيان أسباب نشوبه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

موقف سيارات مسطرد يعمل بشكل طبيعي

وقال محمد علي، نائب رئيس حي شرق شيرا الخيمة، في تصريحات صحفية إن العمل بموقف مسطرد شبرا بالقليوبية منتظم، ولم يتأثر بالحريق نهائيا ومنطقة الحريق بها اعمال تطوير لطريق الشركات ومغلقة لحين فتح الطريق بعد تجديده حيث لم يؤر الحريق علي الحركة المرورية

اضاف ان المنطقة يتم رفع المخلفات منها اولا باول وان المخلفات التي شهدت الحريق كانت بسيطه من بقايا اعمال التطوير ولم تصل لكابلات الكهرباء المارة بالمنطقة