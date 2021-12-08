مواصفات وأسعار «شيري تيجو 7» موديل 2022 بعد هبوط قيمة «الأوفر برايس»

سجلت العديد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، ارتفاعًا في القيمة السعرية الخاصة بها، نتيجة الزيادات السعرية الرسمية منها وغير الرسمية من الوكلاء والموزعين المختلفين للعلامات التجارية المتعددة، كما شهد عدد من الطرازات هبوط في الأسعار من بينها سيارة «شيري تيجو 7»، التي أرتفعت أسعارها خلال الفترة الماضية، نتيجة ظاهرة «الأوفر برايس».

هبطت أسعار سيارة «شيري تيجو 7» موديل العام الجديد 2022، بقيمة تراوحت ما بين 12 ألف وحتى 15 ألف جنيه، ومع بداية الشهر الجاري انخفضت القيمة السعرية غير الرسمية إلى 7 آلاف جنيه، حسب المُعلن من عدد من الموزعين للعلامة الصينية في مصر.

أسعار «شيري تيجو 7» موديل 2022

خلال السطور التالية، يستعرض «الوطن» قائمة الأسعار الرسمية للسيارة «شيري تيجو 7» موديل العام 2022، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بـفئاتها المتاحة في مصر، حسب المُعلن من الوكيل المحلي لها.

قائمة أسعار شيري تيجو 7 موديل 2022

تنتمي السيارة شيري تيجو 7 ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئتين:

- الفئة الأولى بسعر 295 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 320 ألف جنيه.

تجهيزات ومواصفات شيري تيجو 7 موديل 2022

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 145 حصان، وعزم دوران يصل إلى 210 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تستهلك السيارة متوسط 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد (4505 ملم طول، و 1837 ملم عرض، و 1670 ملم ارتفاع) ، ويصل طول قاعدة العجلات إلى 2670 مليمتر.

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 210 مليمتر.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 414 لتر.

- تأتي مقصورة السيارة معززة بشاشة ترفيهية HD مقاس 9 بوصة، تتيح ربط الهاتف بالسيارة عبر تقنية البلوتوث وتطبيقات «ابل كاربلاي، وأندرويد أوتو»، ومكيف الهواء فتحات في المقاعد الخلفية.

- تأتي السيارة بعدة تجهيزات ووسائل أمان من بينها «وسائد هوائية، نظام منع إدارة المحرك، ومكابح مضادة للانغلاق ABS، نظام توزيع إلكتروني لقوة المكابح EBD، برنامج الاتزان الإلكتروني ESP، برنامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات HHC/HDC، وفرامل يد كهربائية EPB، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، مع جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية، وكاميرا خلفية، ونظام ISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال في السيارة».