«التعليم» تخاطب المديريات لتشجيع الطلاب على تلقي لقاح كورونا
كتب:
الوطن
06:44 م | الأربعاء 08 ديسمبر 2021
لقاح كورونا
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية، بشأن التنسيق مع الجهات الصحية، لتشجيع الطلاب على تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، من المرحلة العمرية «15-18 سنة»، من خلال «استمارة الموافقة المستنيرة»، وهي الاستمارة الخاصة بموافقة ولي الأمر على تلقي اللقاح، والمُعدة من وزارة الصحة والسكان.
التعليم: لا منع لطلاب لم يتلقوا لقاح كورونا
وأكدت الوزارة، أنه لم ترد أية توجيهات من أي جهة، بمنع الطلاب الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا، من الدخول للمدرسة.