«كورسيرا»: لدينا 90 مليون طالب علم على المنصة منذ ظهور كورونا

قال أحد العاملين في منصة «كورسيرا» للتعلم عبر الإنترنت، ويدعى «جيف»، إنّ العالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، واصفا جائحة كورونا بأنّها كانت «شيئا شنيعا خاصة فقدان الأرواح»، لافتا إلى أنّه وفقا لليونسكو، شهد شهر أبريل 2020 إغلاق جامعات الطلاب، الذين تأقلموا بطرق عدة، إحداها الدخول إلى الإنترنت لتحصيل العلم.

أعداد الطلاب على منصة «كورسيرا»

وأضاف جيف، خلال كلمته في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤتمر العام لمنظمة «إيسيسكو»، المنعقدان في العاصمة الإدارية الجديدة، أنّ منصة «كورسيرا» كانت تضم نحو 30 مليون طالب خلال 2020 من أعمار مختلفة، وخلال فترة الجائحة العام الماضي ارتفع العدد لـ47 مليونا، وبنهاية 2020 وصل إلى 77 مليون، أما الآن فوصل إلى 90 مليون طالب.

وتابع أنّه لا يعتقد أنّ الجامعات توقعت إغلاق أبوابها لعام أو عامين بسبب الجائحة، لكن ما حدث أنّ أبطال الصف الأول وهم الأطباء والمدرسون في الجامعات الذين نجحوا في التأقلم، وكافحوا من أجل تسهيل حياة البشر.

ولفت إلى أنّ هناك 4 آلاف مادة على منصة «كورسيرا»، تأتي من خلال 200 جامعة في العالم، وخلال الجائحة أتاحت المنصة هذه المواد مجانا لأي أكاديمية في العالم، بعدها بدأنا مبادرة «تعافي الحرم الجامعي»، والتي بدأت في أبريل 2020، وخلال 7 أشهر بدأنا بـ30 جامعة تستخدم هذه الخدمة ووصل عدد الجامعات لـ400 خلال أشهر.

2.3 مليون طالب حصلوا على دروسهم ومحاضراتهم

وأشار إلى أنّ هناك 2.3 مليون طالب تمكنوا من الحصول على دروسهم ومحاضراتهم من خلال المحاضرات الإلكترونية، وحصلنا على 20 مليون طلب انضمام للمواد، كما يوجد زيادة في الحصول على التعليم.