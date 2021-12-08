اليابان تطور كمامات متوهجة مصنوعة من بيض النعام تكشف عن كورونا (صورة)

طور العلماء في اليابان كمامات تتوهج عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية، إذا كانت تحتوي على آثار لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك باستخدام أجسام مضادة مستخرجة من بيض النعام، وأوضح فريق العلماء الياباني أنه يأمل في أن يوفر تطوير الكمامات المتوهجة طريقة سهلة لاختبار فيروس كورونا، وأضافوا أنهم يخططون للحصول على الموافقة الحكومية لبيع الكمامات في 2022، وذلك بعد استمرار الاختبارات لاستخدامها العلمي.

وأوضح علماء جامعة مقاطعة «كيوتو»، اليابانية، برئاسة «ياسوهيرو تسوكاموتو»، 52 عاما، أن النعام قادر على إنتاج عدة أنواع مختلفة من الأجسام المضادة أو البروتينات التي تحيد الأجسام الغريبة في الجسم، وفي فبراير من العام الماضي، حقن الفريق عددا من النعام بنموذج غير نشط وغير مهدد من فيروس كورونا، ونجح في استخراج كمية كبيرة من الأجسام المضادة من البيض، بحسب وكالة «كيودو» اليابانية.

وقال تسوكاموتو: «يمكننا إنتاج أجسام مضادة من النعام بتكلفة منخفضة في المستقبل، أريد تحويل هذا إلى مجموعة اختبار سهلة يمكن لأي شخص استخدامها».

طريقة عمل الكمامة المتوهجة اليابانية

وطور العلماء اليابانيون مرشحا خاصا يوضع داخل الكمامات يمكن إخراجه ورشه بصبغة فلورية تحتوي على الأجسام المضادة لفيروس كورونا المستمدة من بيض النعام، وفي حالة وجود الفيروس، سوف يتوهج المرشح عند تسليط الضوء تحت الأشعة فوق البنفسجية.

تجارب متواصلة على الكمامات المتوهجة

وأجرى الفريق العلمي الياباني تجارب على مدار 10 أيام مع 32 شخصا مصابا بفيروس كورونا التاجي، ووجدوا أن جميع الأقنعة التي كانوا يرتدونها تتوهج تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية، والتي تلاشت مع مرور الوقت وتناقص الحمل الفيروسي لديهم، ويهدف العلماء اليابانيون إلى توسيع التجربة لتشمل 150 مشاركا.

ومن المفاراقات أثناء التجارب، اكتشاف رئيس جامعة مقاطعة كيوتو اليابانية أنه هو نفسه كان إيجابيًا لـ«كوفيد 19» بعد ارتدائه أحد الأقنعة التجريبية ووجده متوهجًا عند فحصه، وهو ما أكده اختبار «بي سي ر» بعد ذلك.