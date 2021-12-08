نصائح لمواجهة العاصفة الترابية.. وصايا يقدمها هاني الناظر لمرضى الحساسية

قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن هناك ست خطوات ينصح باتباعها في هذه الأجواء، لمواجهة العاصفة الترابية لاسيما مرضى الحساسية ولحماية الجلد من الأمراض، ويستعرضها التقرير التالي.

نصائح لمواجهة العاصفة الترابية

وقدم الدكتور هاني الناظر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، 6 نصائح لمواجهة العاصفة الترابية فيما يلي:

أولا: اغلاق النوافذ جيدا.

ثانيا: الإكثار من شرب المياه والمشروبات الدافئة من ضمن نصائح لمواجهة العاصفة الترابية .

ثالثا: عند الاضطرار للخروج ارتداء ملابس ثقيلة ونظارة سوداء لحماية العين من الاتربة والكمامة لحماية الجهاز التنفسي.

رابعا: نصائح لمواجهة العاصفة الترابية موجهة للسيدات والبنات دهان الجلد بكريمات مرطبة لحمايته من الجفاف.

خامسا: عند العودة للمنزل الاستحمام بالماء الدافئ والصابون.

سادسا: قدم هاني الناظر نصائح لمواجهة العاصفة الترابية موجهة لمرضي الحساسية كبارا وصغارا الحرص علي تناول اقراص الحساسية مثل تلفاست او زيرتك أو ليفوهستام للكبار والصغار يتناولون معلقة صغيرة من نفس الادوية

هاني الناظر

وأشار الدكتور هاني الناظر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك إلى أنه طبقا لخرائط الطقس التي تنشرها الاقمار الصناعية الدولية متوقع ان تنخفض درجة الحرارة بمعدل ثلاث درجات عن الإثنين الماضي مع هبوب رياح محملة بالاتربة.

ونصح هاني الناظر، لمواجهة العاصفة الترابية قائلا: لهذا أنصح كبار السن ومرضى الحساسية الجلدية والصدرية كبارا وصغارا ومرضى الجيوب الأنفية بالبقاء بالمنزل في هذا اليوم، مع إغلاق النوافذ جيدا، وفي حالة الاضطرار للخروج يجب وضع الكمامة علي الوجه اثناء الخروج والسير في الشارع.

ومن ناحية أخرى، أنصح مرضى الحساسية، بالاستمرار في تناول مضادات الهستامين طويلة المفعول مثل «زيرتك أو تلفاست 180 أو ليفوهستام» حتى غدا الخميس.