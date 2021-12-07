تفاصيل العاصفة الترابية المتوقع حدوثها خلال الساعات المقبلة

حالة من عدم الاستقرار تشهدها كافة الأنحاء خلال الساعات القليلة المقبلة، إذ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة الترابية على مناطق كثيرة ومتعددة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، تفاصيل العاصفة الترابية وحالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، وفق ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

تفاصيل العاصفة الترابية خلال الساعات المقبلة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح خلال الساعات المقبلة، وتصل إلى حد العاصفة الترابية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية على المناطق المكشوفة.

ويصاحب العاصفة الترابية سقوط للأمطار المتوسطة بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ويكون هناك أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق من جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءا من الخميس المقبل وحتى الاثنين 13 ديسمبر 2021، يكون هناك استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 20 13

الإسكندرية 19 13

وادي النطرون 20 13

طنطا 20 13

شبين الكوم 20 14

دمنهور 20 13

بلطيم 18 14

مطروح 20 12

السلوم 20 10

سيوة 19 08

بورسعيد 19 15

دمياط 19 14

الزقازيق 20 14

المنصورة 20 14

الإسماعيلية 20 12

السويس 20 14

العريش 20 12

رفح 20 13

رأس سدر 20 13

نخل 19 08

نويبع 21 15

طابا 19 13

كاترين 16 06

الطور 21 15

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 20 09

أسيوط 20 09

سوهاج 21 10

قنا 21 11

الأقصر 22 11

أسوان 23 12

إدفو 23 12

أبو سمبل 22 12

الوادي الجديد 22 10

شلاتين 28 16

أبو رماد 29 16

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15