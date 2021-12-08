«الصحة» توجه نصائح لمرضى الحساسية وكبار السن بسبب العاصفة الترابية

وجهت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي، عدة نصائح للمواطنين، في ظل تقلب الحالة الجوية في عدة محافظات مختلفة، التي تشهد عاصفة هوائية محملة بالأتربة أو رياح بها العديد من الرمال في المحافظات التي يغلب عليها الطابع الصحراوي، وذلك حفاظا على صحة هؤلاء الأشخاص من الإصابة بمضاعفات الطقس السيء.

عدم الخروج من المنزل بسبب العاصفة الترابية

وحذرت وزارة الصحة والسكان، أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حساسية عدم الخروج من المنازل في الوقت الحالي من لأن أصحاب الأمراض المزمنة والحساسية أكثر تأثر بالأعراض الجانبية الناتجة عن الأتربة والرمال المنتشرة في الهواء وتسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

ارتداء الملابس الثقيلة

وشددت الوزارة على جميع المواطنين، بارتداء الملابس الثقيلة ذات الأكمام الطويلة، مشيرة إلى ضرورة تغير الملابس في حالة التبلل، حيث هناك بعض الأمراض التي تجعل من الصعب أن يظل الجسم دافئا كمن يعانون مشاكل الغدة الدرقية التي تجعل من الصعب على الجسم.

ارتداء الكمامة لتجنب استنشاق الأتربة

وأكدت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة لتجنب استنشاق الهواء المحمل بالأتربة والرمال خلال الفترة الحالية في ظل الطقس السيء والذي قد يسبب بعض المشكلات التنفسية السيئة على أصحاب الأمراض المزمنة او الذين يعانون من ضيق في التنفس.

عدم لمس العينين بسبب الاتربة

نوهت على ضرورة تجنب التواجد في الشوارع أثناء العاصفة الترابية لحماية العينين، وتجنب أي مضاعفات كاحتقان العينين، تجنبا للتعرض لدخول الرمال في العين وإصابتها بالالتهابات، ووضع قطعة قماش مبللة أو كمامة مبللة على الأنف، لتصفية الهواء من الغبار لتقليل احتقان الأنف والصدر وغسل العينين جيدا بالماء، وعدم ملامسة العينين باليدين.

ضرورة شرب المياه

وأشارت الصحة إلى على ضرورة شرب الماء بكميات كبيرة تجنبا للجفاف الذي قد يصيب مريض الحساسية بأزمات صحية، إضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بفيتامين «سي»، والتوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بضيق شديد في التنفس وعدم النزول إلا في حالات الضرورة.