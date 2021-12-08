«التخطيط» تحتفل بتخريج 404 موظفين حكوميين من جامعة أسلسكا غدا

تحتفل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة أسلسكا مصر، غدا، بتخريج عدد 404 موظفين حكوميين لحصولهم على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية من الجامعة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة عدد من الوزراء وقيادات شركات القطاع العام المصرية، والدكتور علي المليجي، رئيس مجلس أمناء جامعة أسلسكا مصر، والدكتورة نادية العارف، رئيس جامعة أسلسكا مصر والدكتورة فرنواسز كروز، المدير الأكاديمي بجامعة أسلسكا باريس.

المبادرة الوطنية لتأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية

ويأتي حفل التخرج في إطار المبادرة الوطنية لتأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية للمناصب القيادية بالوزارات، التي تهدف إلى تكوين قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية، كي تكون مؤهلة للعمل السياسي والإداري للدولة، وذلك من خلال إطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات المختلفة.

يشار إلى أن المنحة الدراسية مقدمة من جامعة أسلسكا لموظفي الجهاز الإداري، تأتي في إطار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة أسلسكا مصر، والذي بدأ في 2015 لتأهيل 1500 موظف حكومي.