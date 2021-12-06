محافظ الغربية يبحث مع إدارتي «الهندسية» و«التخطيط» آليات تطوير العمل

بحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، تحديات العمل وكيفية تذليلها مع المهندسين العاملين بالإدارة الهندسية وإدارة التخطيط العمراني، وذلك بحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام والمهندس علي سالم مدير إدارة التخطيط العمراني.

المتابعة المستمرة لسير العمل

وخلال اللقاء أكد المحافظ أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالإدارتين والتواصل المباشر مع المهندسين لسماع طلباتهم ومناقشة ما يواجههم من تحديات ووضع آليه لتذليلها في سبيل تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

توجيه بحل جميع المشاكل

وطرح مهندسو الإدارتين عدة مشاكل منها نقص العدد وصعوبة التنقل بين المواقع، ووجه المحافظ السكرتير العام بحل جميع المشاكل التي عرضها المهندسون.