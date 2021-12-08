«الأرصاد» تطمئن المواطنين: «الجو هيستقر خلال ساعتين تلاتة بالكتير»

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت أمس، ومن المتوقع بدء التحسن التدريجي في الرؤية الأفقية وفي نشاط الرياح، مؤكدة أن الساعات المقبلة ستشهد المزيد من التحسن في الأحوال الجوية، وهدوء الرمال والعواصف، وتحسن الرؤية على معظم الطرق، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي».

الرؤية ستتحسن مساء اليوم على كل أنحاء الجمهورية

وأضافت «شاكر»، «الجو هيستقر خلال ساعتين تلاتة بالكتير»، مؤكدة أنه بداية من يوم الخميس سيكون هناك تحسن تام في الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية، بعد أن شهدنا اليوم انخفاضا في مستوى الرؤية الأفقية على أغلب الطرق نتيجة الرياح الجنوبية الغربية القادمة من الصحراء الغربية التي أدت لإثارة الرمال والأتربة ووصلت لحد العاصفة على مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية، فالرؤية سوف تتحسن مساء اليوم على كافة انحاء الجمهورية.

بداية من غد ستنخفض ارتفاعات الأمواج في البحر المتوسط

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه بداية من غد سوف تنخفض ارتفاعات الأمواج في البحر المتوسط وتعود حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها مع انعدام فرص تساقط الأمطار بداية من غد، ناصحة قائدي السيارات والمواطنين بالسير بسرعات منخفضة فى هذه الفترة، والابتعاد عن الأشجار واللوحات المعدنية، وعدم ركن السيارة أسفل المباني القديمة والأشجار وأعمدة الإنارة، تجنبًا لسقوطها على الممتلكات مما يؤدي إلى خسائر بشرية أو مادية.

محافظات القاهرة والسواحل الشمالية والدلتا تشهد حاليًا تحسنا في الرؤية الأفقية

وفي مداخلة أخرى ببرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمة الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن محافظات القاهرة والسواحل الشمالية والدلتا تشهد حاليًا تحسنا في الرؤية الأفقية بعد انتهاء العاصفة الترابية بها، كما أن العاصفة الترابية انتقلت إلى مدن القناة وسيناء، متوقعة انتهاءها مع نهاية اليوم، وبداية من غدٍ الخميس سوف تتحسن الرؤية الأفقية وتعود الأجواء إلى طبيعتها.

وأشارت إلى أنه من المتوقع غدًا أن تهدأ سرعات الرياح وتنخفض ارتفاعات الأمواج، مؤكدة أن محافظات المناطق الشمالية عند مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة شهدت سقوط أمطار ساعد على تخفيف حدة العاصفة الترابية بها.