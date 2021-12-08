تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة: تجنبوا السير تحت المنازل واللوحات

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنّ آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى الرياح المثيرة للرمال والأتربة «باللون الوردي»، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة، ومن المتوقع أن تتقدم لباقي الأنحاء مع الوقت.

كما يقول خبراء الأرصاد إنّ هناك حالة من الاضطراب في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، إذ ارتفع الموج إلى ما يقرب من 5 أمتار على سواحل الإسكندرية ومطروح وجميع المحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومن المتوقع أيضًا سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا تمتد خفيفة إلى جنوب الدلتا قد تصل إلى القاهرة.

نصائح الأرصاد في الطقس السيئ

ووجّهت الهيئة نصائح للمواطنين في هذه الحالة من عدم الاستقرار، بضرورة توخي الحذر وغلق النوافذ جيدًا، والسير بعيدًا عن المنازل واللوحات الإعلانية والقيادة بحذر على الطرق السريعة، كما نصحت مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بالبقاء في المنازل وعدم النزول إلا للضرورة.

استمرار هبوب الرياح على الساحل الغربي

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قالت إنّ هبوب الرياح الجنوبية الغربية الجافة والباردة استمرت على الساحل الغربي خلال ساعات الليل لتعطي مزيد من الإحساس ببرودة الطقس على محافظات السواحل الغربية، وتقدمت مع الوقت إلى الداخل لتكون ذروة نشاط الرياح الساعات الأولى من صباح الأربعاء، ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 55 كم في الساعة، وتزيد هباتها بكثير لتعمل على إثارة الرمال والأتربة علي غرب البلاد والدلتا والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وسيناء، تصل إلى حد العاصفة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

ومن المتوقع أنّ حالة عدم الاستقرار في الطقس التي بدأت أمس وتستمر اليوم، وبداية من الغد تهدأ الرياح بكل أنحاء الجمهورية، وتعود الأحوال الجوية إلى الاستقرار، وستكون الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية من الصباح الباكر وحتى ساعات متأخرة من الليل، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة العظمى بداية من الأسبوع المقبل، حيث تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية.