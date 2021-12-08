بعد نوة قاسم.. «الأرصاد» تعلن موعد تحسن حالة الطقس

شهدت الكثير من المناطق الساحلية، اضطرابات كبيرة في حالة الطقس، بسبب نوة قاسم التي أدت إلى ارتفاع الأمواج في البحر لتصل إلى 5 أمتار، لتسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية شهدتها كافة الأنحاء خلال الساعات القليلة الماضية، وهبوب الرياح المحملة بالرمال والأتربة، وأعلنت هيئة الارصاد الجوية عن موعد تحسن حالة الطقس في بيان لها، وتفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل موعد تحسن حالة الطقس بعد ما سببته نوة قاسم، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:

موعد تحسن حالة الطقس بعد نوة قاسم

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر، يكون هناك استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، إذ يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار بعد نوة قاسم

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% غدا الخميس على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية على فترات متقطعة، ويكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الجمعة 10 ديسمبر، وحتى الأحد 12 من الشهر نفسه، يكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية، ويكون هناك شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.