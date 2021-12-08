الأرصاد: عودة الأحوال الجوية إلى الاستقرار بدءا من الغد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح، وتوقعت أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهار بكافة أنحاء الجمهورية، بارد وشديد البرودة على جميع الأنحاء ليلا.

استمرار حالة عدم الاستقرار

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهى درويش والإعلامي محمود السعيد ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ حالة عدم الاستقرار التي بدأت أمس وتستمر اليوم، وبداية من الغد تهدأ الرياح بكافة أنحاء الجمهورية، وتعود الأحوال الجوية إلى الاستقرار، وستكون الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية من الصباح الباكر وحتى ساعات متأخرة من الليل.

نشاط الرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة العظمى بداية من الأسبوع المقبل، حيث تتراوح بين 25 و26 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 20 13

الإسكندرية 19 13

وادي النطرون 20 13

طنطا 20 13

شبين الكوم 20 14

دمنهور 20 13

بلطيم 18 14

مطروح 20 12

السلوم 20 10

سيوة 19 08

بورسعيد 19 15

دمياط 19 14

الزقازيق 20 14

المنصورة 20 14

الإسماعيلية 20 12

السويس 20 14

العريش 20 12

رفح 20 13

رأس سدر 20 13

نخل 19 08

نويبع 21 15

طابا 19 13

كاترين 16 06

الطور 21 15

شرم الشيخ 25 18

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 20 09

أسيوط 20 09

سوهاج 21 10

قنا 21 11

الأقصر 22 11

أسوان 23 12

إدفو 23 12

أبو سمبل 22 12

الوادي الجديد 22 10

شلاتين 28 16

أبو رماد 29 16

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15