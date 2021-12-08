استئناف الدراسة في مدارس البحيرة مع تحسن حالة الطقس غدا

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استئناف الدراسة غدا الخميس، مع التوقعات بهدوء وتحسن حالة الأحوال الجوية، حيث تستعد مدارس ومعاهد المحافظة، لاستقبال الطلاب واستئناف الدراسة غدا الخميس 9 ديسمبر.

تعطيل الدراسة

يذكر أن محافظ البحيرة، كان قرر تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون»، بنطاق المحافظة.

تأجيل امتحانات اليوم

وجرى تأجيل امتحانات اليوم، لطلاب الصف الرابع الإبتدائي بجميع مدارس المحافظة، على أن يتم الإمتحان يوم الأحد المقبل، وتستكمل باقى الامتحانات غداً الخميس، وفق الجدول المعلن.

وأصدر محافظ البحيرة، قبل قليل، بيانا لمراجعة كل المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة، وإيقاف عملها نهائيا مع سرعة الرياح، حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وشهدت البحيرة اليوم، حالة من الطقس السيئ، التي شملت مختلف المدن والمراكز، وذلك بالتزامن مع بيان هيئة الأرصاد الجوية التي حذرت في بيانها بأن يسود المحافظات رياح محملة بالأتربة.