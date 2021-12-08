إيقاف المعديات النهرية العامة في البحيرة لسوء الطقس

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رؤساء المراكز والمدن بمراجعة والتفتيش على جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة، والتأكيد على إيقافها حال زيادة سرعة الرياح، طبقاً لدرجة الرياح فى كل مدينة، حرصاً على حياة المواطنين.

كما أكد «آمنة»، على تعيين خدمات ثابتة على مناطق المعديات من مجالس المدن، للإشراف الكامل والمتابعة والتعامل الفوري مع المواقف الطارئة.

حملات مكثفة لمراجعة المعديات

وتقوم جميع الوحدات المحلية الواقع بنطاقها مجاري مائية ومعديات نهرية منذ الساعات الأولى لصباح اليوم بحملات مكثفة ومكبرة، لمتابعة ومراجعة كل المعديات والمراكب النيلية والنهرية.

وجاءت تلك التوجهيات نظراً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة، ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي قد تصل إلى حد العاصفة وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

وأصدر محافظ البحيرة، قبل قليل، بيانا لمراجعة كل المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة، وإيقاف عملها نهائياً مع سرعة الرياح، حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وشهدت البحيرة اليوم حالة من الطقس السيء التي شملت مختلف المدن والمراكز، وذلك بالتزامن مع بيان هيئة الأرصاد الجوية التي حذرت في بيانها بأن يسود المحافظات رياح محملة بالأتربة.

تعطيل الدراسة اليوم بسبب الطقس السيئ

ووجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة أمس بمنح طلاب المدارس الحكومية والخاصة إجازة اليوم، كما أصدر نائب رئيس جامعة دمنهور قرار تعليق الدراسة اليوم علي أن تكون أون لاين بمختلف كليات الجامعة، وذلك حفاظا على ارواح وسلامة الطلاب