مريض نفسي يقتل شقيقه بسلاح أبيض في البحيرة

لقي شاب مصرعه، نتيجة تعرضه لطعنات نافذة متفرقة بأنحاء الجسم، جراء تعدي شقيقه عليه بمنزلهم، في مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إدكو يفيد استقبال المستشفى جثة شاب يدعي «سليمان.س. أ» 31 عامًا.

قوات الأمن تتوجه لمكان الحادث

على الفور توجهت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وتبيّن أن المتهم شقيق المجني عليه ويدعي «م.س.ا»، مريض نفسى، ويتلقى العلاج من المرض النفسى على نفقة الدولة.

جرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.