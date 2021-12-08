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إصابة شخص في انهيار أجزاء بمبنى «صحة البحيرة» (صور)

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إحسان شعبان
01:43 م | الأربعاء 08 ديسمبر 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أصيب شخص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء سقوط جزء خرساني من سطح مديرية الصحة بالبحيرة على أحد المرافقين لمرضى القومسيون الطبي.

 

وتلقى وحدة العمليات بمحافظة البحيرة إخطارا يفيد سقوط أجزاء من مبنى مديرية الصحة على أحد المرافقين لمرضى القومسيون الطبي، ما أدى إلى إصابته بجروح متفاوتة بالجسم، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

يذكر أن المبني صادر له قرار ترميم، وقرار إخلاء إداري لحين الانتهاء من الترميم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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