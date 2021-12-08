موعد انتهاء العاصفة الترابية.. أمطار ورياح وشبورة مائية

شهدت كل الأنحاء خلال الساعات القليلة الماضية، سوء في الأحوال الجوية، وهبوب للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، الأمر الذي جعل الكثيرين يبحثون عن موعد انتهاء العاصفة الترابية، وتحسن حالة الطقس.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر، وتوقعات حالة الطقس خلال الساعات القادمة، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:

موعد انتهاء العاصفة الترابية

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيان لها، أنه اعتبارا من غدا الخميس الموافق 9 ديسمبر، يكون هناك استقرار في الأحوال الجوية على كل الأنحاء، كما تنتهي العاصفة الترابية التي شهدتها كل الانحاء، على مدار الساعات الماضية، إذ يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن يكون هناك سقوط للأمطار الخفيفة بنسبة 20% غدا الخميس على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية على فترات متقطعة، ويكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 21 13

الإسكندرية 21 13

وادي النطرون 22 13

طنطا 21 12

شبين الكوم 21 13

دمنهور 21 12

بلطيم 22 13

مطروح 20 12

السلوم 20 08

سيوة 19 10

بورسعيد 22 12

دمياط 20 12

الزقازيق 20 12

المنصورة 21 12

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 13

العريش 21 12

رفح 20 13

رأس سدر 23 14

نخل 19 07

نويبع 21 19

طابا 19 12

كاترين 18 08

الطور 24 16

شرم الشيخ 25 20

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 21 09

أسيوط 21 09

سوهاج 21 10

قنا 23 11

الأقصر 23 11

أسوان 24 12

إدفو 23 12

أبو سمبل 24 12

الوادي الجديد 23 08

شلاتين 28 15

أبو رماد 29 15

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15