حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية.. أمطار ورياح وشبورة مائية

بعد أن شهدت كافة الأنحاء حالة من الطقس السيئ، اليوم، بهبوب رياح محملة بالأتربة والرمال، تساءل الكثير من المواطنين عن حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية، لتعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في هاتين المحافظتين بشكل خاص، باعتبارهما من أكثر المناطق تضررا وتأثرا بسوء الأحوال الجوية.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية، وفق ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية

أوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان لها، حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية وكافة الأنحاء الأخرى، إذ إنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية التي تتضمن محافظة الإسكندرية، ويكون لطيفا نهارا أيضا على شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردا ليلا على كافة الأنحاء.

كما يكون هناك شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 21 13

الإسكندرية 21 13

وادي النطرون 22 13

طنطا 21 12

شبين الكوم 21 13

دمنهور 21 12

بلطيم 22 13

مطروح 20 12

السلوم 20 08

سيوة 19 10

بورسعيد 22 12

دمياط 20 12

الزقازيق 20 12

المنصورة 21 12

الإسماعيلية 22 12

السويس 22 13

العريش 21 12

رفح 20 13

رأس سدر 23 14

نخل 19 07

نويبع 21 19

طابا 19 12

كاترين 18 08

الطور 24 16

شرم الشيخ 25 20

الغردقة 25 16

مرسى علم 24 15

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 21 09

أسيوط 21 09

سوهاج 21 10

قنا 23 11

الأقصر 23 11

أسوان 24 12

إدفو 23 12

أبو سمبل 24 12

الوادي الجديد 23 08

شلاتين 28 15

أبو رماد 29 15

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15