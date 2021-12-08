سقوط 5 أشجار وإصابة 3 أشخاص بالغربية خلال موجة الطقس السيئ

شهدت منطقة مجمع محاكم طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة سقوط شجرة ضخمة بامتداد شارع طه الحكيم، إثر موجة الطقس السيئ وهبوب رياح شديدة محملة بالأتربة، دون وقوع إصابات أو ضحايا في الحادث.

سقوط 5 أشجار ضخمة وإصابة 3 أشخاص في الغربية

كما شهدت قرى ومدن الغربية هبوب عاصفة ترابية ونشاطًا ملحوظا للرياح، ما نتج عنه انعدام شبه كامل للرؤية نسبيًا في عدد من المناطق والشوارع والميادين المختلفة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وزيادة موجة الصقيع، الأمر الذي تسبب في سقوط 5 أشجار نتج عنها إصابة 3 أشخاص.

غرفة عمليات وطوارئ بالغربية

وواصلت غرفة العمليات والطوارئ بديوان عام محافظة الغربية، حالة الطوارئ بجميع المراكز والمدن وقطاعات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، تحسبًا لسقوط أمطار.

محافظ الغربية يكلف نائبه لمتابعة حالة الطقس السيئ

من جانبه كلف محافظ الغربية، الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء لرفع حالة التأهب والطوارئ لتلقي شكاوى المواطنين عبر غرف العمليات والطوارئ، تزامنًا مع موجة الطقس البارد وسوء الأحوال المناخية.

كما شدد محافظ الغربية في تعليماته إلى مساعديه، على أهمية التنسيق الكامل مع وكلاء المديريات ومسؤولي شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمياه، لحل أي أزمات محتملة خلال موجة الصقيع.

وأعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء حالة الطوارئ ومنعت الإجازات عن الفنيين وفرق الطوارئ، تحسبًا لانقطاع الكهرباء أو سقوط أسلاك بسبب الرياح الشديدة.