مصرع سيدة سقطت عليها شجرة بسبب سوء الطقس في الإسماعيلية

تسبب سقوط شجرة في محافظة الإسماعيلية، في وفاة سيدة في الستينيات من العمر، بمنطقة قرية أبو خليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من مركز شرطة القنطرة غرب، يفيد بسقوط شجرة على شخصين بالكيلو 17 مدخل عزبة السمان بطريق الإسماعيلية بورسعيد.

وقالت المصادر الطبية والأمنية، إن الحادث أسفر عن وفاة سيدة بسبب سوء الطقس تدعى سالمة إبراهيم سليمان 62 سنة، مقيمة بمنطقة الكيلو 17، ورفض أهلها النقل والخدمة الإسعافية.

رقم لخدمة الطوارئ في الإسماعيلية

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة حددت أـرقام الطوارئ لاستقبال أي شكاوى للتعامل السريع معها، بالتزامن مع حالة الطقس السيئ.

وتابع: الأرقام هي (0643380241 ورقم 0643380240 وعلي الخط الساخن 114)، مشيرا إلى أن غرفة عمليات المحافظة، مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر.

وتابع محافظ الإسماعيلية، من خلال غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة والغرف الفرعية بالمراكز و المدن ، عددا من البلاغات التي تعلقت بسوء الأحوال الجوية.

بلاغات بسقوط أعمدة الإنارة

وتلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا بسقوط أسلاك الكهرباء من عمودي بمركز ومدينة فايد بقرية سرابيوم وتم التعامل معها فيما تم الإبلاغ عن وجود اهتزاز جهد 11 به اهتزاز يصدر أصوات نتيجة شدة الرياح و الأتربة.

كما تلقت غرفة المتابعة بحى ثالث بلاغا بتعرض عمود كهرباء للميل بشارع محمد الدرة بحى الشيخ زايد بسبب العاصفة الترابية مما يهدد حياة المارة و علي الفور تحركت على فرق طوارئ الكهرباء مدعومة بقوات من الشرطة والنجدة لرفع العمود وإصلاح العطل وتسيير الحركة المرورية.