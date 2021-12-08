إصابة شخص اصطدمت سيارته بشجرة في الإسماعيلية

أصيب سائق سيارة بإصابات بالغة، مساء اليوم الأربعاء، جراء تصادم سيارة ملاكي مع شجرة على طريق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي، بالتزامن مع سوء حالة الطقس التي تشهدها المحافظة.

وشهدت المحافظة والمراكز التابعة لها مساء اليوم زيادة سرعة الرياح مع عاصفة ترابية قوية، أثرت على حركة سير السيارات خاصة بالطرق السريعة والصحراوية.

تساقط أفرع الأشجار علي طريق الزقازيق

وشهد طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي تساقط أفرع الأشجار على الطريق بسبب زيادة سرعة الرياح عن المعتاد، الأمر الذي تسبب في أزمات في بعض المناطق علي الطريق.

وقال محمد إسماعيل أحد شهود العيان إن الأشجار الموجودة على جانب ترعة الإسماعيلية معظمها مر عليه سنوات طويلة وتتسبب الرياح في كسر عدد من الأغصان.

وأضاف «إسماعيل» في تصريحات لـ«الوطن»، إن السيارة التي تحمل لوحة معدنية رقم «ط ل ر - 7436»، اصطدمت بشجرة بالقرب من قرية المحسمة التابعة لمركز القصاصين، وتم استخراج قائد السيارة منها في حالة حرجة.

وأوضح أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وتم إزاحة السيارة على جانب الطريق، فيما وصلت قوات الشرطة لعمل سيولة مرورية في الطريق مرة أخرى.

طوارئ في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بالتزامن مع حال الطقس السيئ التي شهدتها المحافظات الأخرى.

ووجّه محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة نائبه المهندس أحمد عصام الدين، بالتواصل المستمر مع كافة رؤساء المراكز والمدن وإعداد تقارير بصفة مستمرة عن حالة الطقس.

واستعرض اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، صباح أمس الثلاثاء، البروفة الرئيسية للتجربة الاسترشادية الموسعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة «مناورة إدارة الطوارئ» من داخل مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية بالمحافظة.