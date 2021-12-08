أسرة قتيل الإسماعيلية: «المتهم خان العشرة ونفسنا نشوفه بالبدلة الحمراء»

قالت أسرة قتيل جريمة الإسماعيلية، والتي راح ضحيتها شخص في الخمسينيات من العمر ذبحاً علي يد المتهم عبد الرحمن دبور، إنها تنتظر حكم الإعدام غداً على المتهم.

شقيق المجني عليه: «نفسنا نشوفه بالبدلة الحمرا»

وقال حسن حلمي شقيق المجني عليه لـ«الوطن»، إن الأسرة تأمل في رؤية المتهم مرتدياً «البدلة الحمراء»، لتقليل الألم الذي أصاب قلوبهم بعد ذبح شقيقه وقتله دون ذنب.

وتابع «المتهم كان قريب مني ومن اخواتي، وكان يعرف أحمد وعمر، وماكانش فيه خلاف بينا أو مع أحمد، وقبل الحادث بساعات كان عندي في المحل لبيع أثاث مستعمل، ولم يكن هناك أي مشاكل».

وقال إن المتهم خان عشرة سنوات طويلة وارتكب جريمة بشعة في حق شقيقه الأكبر، وقام بذبحه علناً أمام المواطنين، وكان سبب في وفاة رب أسرة لسبعة أطفال.

وأكد «حلمي» أن أمل الأسرة الوحيد هو حضور جلسة غد لسماع حكم المحكمة بالإعدام على المتهم، ورؤيته بعد الحكم مباشرة، مطالباً بالسماح لأي من أفراد الأسرة بالحضور.

نجل المجني عليه: القانون سينصفنا

وقال طارق حلمي نجل المجني عليه في جريمة الإسماعيلية، إن لديهم ثقة كبيرة في القضاء المصري، خاصة بعد إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية العاجلة، وانتهاء كل التحقيقات في وقت قياسي.

وتابع «والدي اتقتل ورحت شوفت جثته ماصدقتش، كان مدبوح ورأسه جنبه، وكان المتهم مغمى عليه بسبب ضرب الأهالي له جنبه، وطلبوا مني آخد حقي لكني ماقدرتش».

وأضاف ابن المجني عليه، «إن عددا من المواطنين قالوا لي اقتله بنفس السلاح اللي قتل به أبوك، لكن منظر الدم وحسرة قلبي على والدي أصابتني بالشلل وعدم القدرة علي الحركة».

وأضاف «إحنا طريقنا كان القانون، وننتظر المحكمة تحكم على المتهم بأقصى عقوبة وتريح جزء من همنا اللي عايشين فيه من أكثر من شهر».