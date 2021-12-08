الطقس السيئ يضرب الإسماعيلية.. رياح وأتربة وإعلان الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية، خلال الساعات القليلة الماضية، حالة من الطقس السيئ في أرجاء المحافظة، انتشرت خلالها الرياح والأتربة بشكل كبير.

وتسببت حركة الرياح السريعة في انتشار الأتربة على الطرق السريعة والصحراوية، فيما أعلنت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ تحسباً لأي مستجدات.

الغيوم تغطي المدينة

واختفت أشعة الشمس عن المدينة في تمام الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، فيما زادت سرعة الرياح لتصل إلى حوالي 10 عقدات مع زيادة الأتربة في الجو.

وتسببت الأتربة والرياح في الإسماعيلية في انخفاض سرعة السيارات على الطرق السريعة والصحراوية، لانخفاض مستوى الرؤية بشكل كبير عن الوضع الطبيعي للسيارات.

طوارئ في الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ، منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، بالتزامن مع حال الطقس السيئ التي شهدتها المحافظات الأخرى.

ووجه محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، نائبه المهندس أحمد عصام الدين، بالتواصل المستمر مع كل رؤساء المراكز والمدن وإعداد تقارير بصفة مستمرة عن حالة الطقس.

واستعرض اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح أمس الثلاثاء، البروفة الرئيسية للتجربة الاسترشادية الموسعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة «مناورة إدارة الطوارئ» من داخل مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية بالمحافظة.

وقال بشارة في بيان صحفي ان إنشاء المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق التكامل والتعاون بين كل الجهات المعنية، لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق، واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية في أقل وقت ممكن، ومتابعة التنفيذ حتى تصل إلى استعادة رفع كفاءة المديريات إلى الوضع الكامل