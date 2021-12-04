اتحاد الناشرين المصريين يعلن عودته للمشاركة في معرض الدوحة للكتاب

يستعد اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، للعودة للمشاركة في معرض الدوحة الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعالياته في يناير 2022 بإشراف وزارة الثقافة، وتنظيم مركز قطر للفعاليات الثقافية والتراثية، التابع للوزارة، ويعمل الاتحاد على تذليل مشاركة الناشرين المصريين في معرض الدوحة، حيث طلب من دور النشر بإرسال ببيانات مندوبي دور النشر المسافرين للمشاركة فى المعرض حتى يتسنى استكمال الإجراءات اللازمة لتسهيل سفر الناشرين المشاركين.

عودة مصر للمشاركة في معرض الدوحة

وقال سعيد عبده في تصريح خاص لـ«الوطن» إن معرض الدوحة الدولي للكتاب أحد المعارض المهمة في منطقة الخليج، ومصر تعود للمشاركة في المعرض بعد سنوات من غياب الناشرين المصريين عن المشاركة، مشيرا إلى أن الناشر المصري يرحب بالمشاركة في المعارض الدولية باعتبارها أسواق إضافية لتسويق الكتاب ونشر الوعي و الثقافة.

موعد معرض الدوحة الدولي للكتاب:

وأعلنت قطر شعار الدورة الحادية والثلاثين لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، وهو «العلم نور»، ويقام المعرض خلال الفترة من 13 إلى 22 يناير 2022، وستحل الولايات المتحدة الأمريكية ضيف الشرف المعرض في دورته الحادية والثلاثين.

ويعتبر معرض الدوحة الدولي للكتاب من أقدم وأكبر معارض الكتب الدولية التي تقام في المنطقة ويحظى بسمعة طيبة نظراً للإقبال الكبير من الدول الخليجية والعربية والأجنبية للمشاركة فيه.

وانطلقت الدورة الأولى من المعرض عام 1972 تحت إشراف دار الكتب القطرية، وكان يقام كل عامين، ومنذ عام 2002 أصبح يقام كل عام. واكتسب المعرض الصبغة الدولية بعد نجاحه في استقطاب أكبر وأهم دور النشر في العالم حيث بلغ عددها في أول معرض 20 داراً للنشر، حتى وصلت دور النشر المشاركة في دورته الأخيرة (الثلاثين) إلى 335 دار نشر مثلت 31 دولة عربية وأجنبية.