بريد الوطن.. أهل القرآن خير الدنيا وثواب الآخرة

«مَن أراد الدنيا فعليهِ بالقرآن، ومَن أراد الآخرةَ فعليه بالقرآن، ومَن أرادهما معاً فعليه بالقرآن».. حفظ الكتاب المجيد وتعليمه من أفضل الأعمال التى يتقرب بها المسلم لربه، فكم من أناسٍ رفع ذكرهم القرآنُ، وآخرون تناسوه فاندثر ذِكرهم.

يحرص الصالحون على تحفيظ أبنائهم آيات الذكر الحكيم، بل يتباهون بذلك.. وفى منشأة القناطر بالجيزة، ذاع صيت عدد من القراء والمحفظين، جمعوا بين «روعة الأداء وجمال الصوت، ومتانة الحفظ وإتقان القراءات»، منهم ليس حصراً: «الشيخ إبراهيم أبوحمد، الشيخ شعبان عبدالسميع، الشيخ عبدالحافظ أبوحمد، الشيخ ثابت أبوشعبان، الشيخ عبدالمنعم عبدالسميع، الشيخ عبدالمعطى أبوحمد، الشيخ كمال صادق، الشيخ عبده شعبان، الشيخ على نجم، الشيخ محمود فخر، الشيخ عبداللطيف عبدالواحد، الشيخ جاد الشملول، الشيخ رُحيم خليف، الشيخ معوض خبازة، الشيخ حمادة حمدالله، الشيخ هلال الشورى، الشيخ رجب المنسى، الشيخ محمد الدروانى، الشيخ رضا عبدالهادى، الشيخ شعبان الفقى، الشيخ عبدالحسيب، الشيخ ناصر عبدالمعطى، الشيخ فتحى عبدالرحمن، الشيخ رجب رزق، الشيخ سعيد ثابت، الشيخ عبدالعزيز الشملول، والشيخ محمد عبدالمنعم»، وغيرهم من المصابيح الذين بذلوا -وما زالوا يبذلون- صحتهم فى «الكتاتيب» لتعليم النشء كلام الله، فتركوا أحسن ذِكر، وجمعوا خيرَ الدنيا وثوابَ الآخرة.. وصدق القائل: «ارفعْ لنفسِكَ بعدَ موتِكَ ذِكرها.. فالذِّكْرُ للإنسانِ عُمْر ثانٍ».

رزق عبدالمنعم خليف

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