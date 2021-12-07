بريد الوطن.. وجِّه بعلاجى على نفقة الدولة يا رئيس الوزراء

أنا رجل أبلغ من العمر 50 عاماً، وأعانى من انسداد تام فى ثلاثة من الشرايين التاجية فى القلب، مما أدى إلى ضعف فى عضلة القلب، وارتشاح على الرئتين، وضيق فى التنفس، ونهجان، وحرقة بالصدر، بالإضافة إلى سرعة فى ضربات القلب، وارتفاع فى ضغط الدم، وكلى أمل أن أحصل على قرار علاج على نفقة الدولة لإنقاذ حياتى المعرّضة للخطر، وأتمكن من إجراء عملية جراحية عاجلة لترقيع شرايين القلب التاجية، حيث لا أستطيع تحمل تكلفة العملية الجراحية، خاصة أنها تتطلب جراحين كباراً ومتخصصين فى هذا المجال الدقيق، أناشد السيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن يوجّه المسئولين فى وزارة الصحة بإصدار هذا القرار فى أقرب وقت ممكن.

لطفى أبوالمجد حسانين - الطود - الأقصر

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