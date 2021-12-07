بريد الوطن.. أزهارُ ربيعى
كتب:
بريد الوطن
08:44 م | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
بريد الوطن
ولماذا يسبقُ ذاكَ الحبُّ الخطوَ لدىّ
ألأنِّى تعلَّمتُ الحبّ قبلَ المشىِ على قدمىّ
أمْ أنَّ الحبّ يقاومُ شبحَ الموتِ الرابضِ فى عينىّ
بلْ يكسرُ سيفَ اليأسِ القادم منْ لا شىّ
ويُدمْدمُ ناراً تطوى جبالَ الكُرهِ المُضْرَمِ طَىّ
مِنْحَةُ ربِّ الكونِ بقلبى تُنْبِتُ هذا الضَىّ
فتُسَبِّحُ أزهار ربيعى خالقَ هذا الكونِ الحىّ
سامح لطف الله
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