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محمود مسلم

بريد الوطن.. أزهارُ ربيعى

كتب:

بريد الوطن
08:44 م | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021
بريد الوطن

بريد الوطن

ولماذا يسبقُ ذاكَ الحبُّ الخطوَ لدىّ

ألأنِّى تعلَّمتُ الحبّ قبلَ المشىِ على قدمىّ

أمْ أنَّ الحبّ يقاومُ شبحَ الموتِ الرابضِ فى عينىّ

بلْ يكسرُ سيفَ اليأسِ القادم منْ لا شىّ

ويُدمْدمُ ناراً تطوى جبالَ الكُرهِ المُضْرَمِ طَىّ

مِنْحَةُ ربِّ الكونِ بقلبى تُنْبِتُ هذا الضَىّ

فتُسَبِّحُ أزهار ربيعى خالقَ هذا الكونِ الحىّ

سامح لطف الله

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