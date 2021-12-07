بريد الوطن.. أزهارُ ربيعى

ولماذا يسبقُ ذاكَ الحبُّ الخطوَ لدىّ

ألأنِّى تعلَّمتُ الحبّ قبلَ المشىِ على قدمىّ

أمْ أنَّ الحبّ يقاومُ شبحَ الموتِ الرابضِ فى عينىّ

بلْ يكسرُ سيفَ اليأسِ القادم منْ لا شىّ

ويُدمْدمُ ناراً تطوى جبالَ الكُرهِ المُضْرَمِ طَىّ

مِنْحَةُ ربِّ الكونِ بقلبى تُنْبِتُ هذا الضَىّ

فتُسَبِّحُ أزهار ربيعى خالقَ هذا الكونِ الحىّ

سامح لطف الله

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