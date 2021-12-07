بريد الوطن.. اعشق هوايتك: عن إيناس عبدالدايم أتحدث

هل لديك هواية ما عزيزى القارئ؟ فإذا كانت الإجابة لا فكان الله فى عونك، أما إذا كانت الإجابة نعم فحافظ عليها وأتقنها، بل حبها بشغف واعشقها، فالهواية عزيزى القارئ هى المخرج الوحيد للإنسان من أحزانه وهمومه، فإذا كنت تعزف على آلة ما، فهى التى ستفيدك فى أحزانك ووحدتك، مثلما فعلت المرأة التى أتخذها نموذجاً، فهى عشقت هوايتها، درستها، تعلقت بها، فليس المهم من تكون، لا أين أنت حتى لو تقلدت يا عزيزى أعلى المناصب.

أتحدث عن معالى وزيرة الثقافة والفنانة ذات الأنامل الذهبية التى تنساب برقتها على آلة الفلوت فعشقتها، فهى فى ظل ما تقلّدته من مناصب فى خضم المسئوليات الجسيمة الملقاة على عاتقها، مثل حفلات مهرجان الموسيقى العربية، التى خرجت تحت إدارتها فى أبهى صورها فقراتها المنظمة، لم تنسَ أنها عازفة للفلوت، ومع كل تلك المسئوليات نشاهدها تعزف فى الكثير من الحفلات، أقربها حفل افتتاح تلك الدورة للمهرجان، تصعد على المسرح أمام الجمهور فى يدها آلتها المحبوبة بكل فخر، تمسك بها، تعزف، متناسية تماماً أنها وزيرة أو مسئولة، ولكنها تقف فى كل تواضع، محترمة الآلة، ومحترمة الفرقة الموسيقية كأنها عازفة ضمن العازفين، وتعزف، والكل يصفق، تُرى ما هذا التواضع؟، ما تلك المسئولية التى تتحمّلها، فعزفت المقطوعة كأمهر العازفين فى العالم؟

ياسمين مجدى عبده

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