نشأت الديهي: «سنقاتل من أجل المعرفة» تؤكد أن السيسي يحارب الجهل والتخلف

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش حضور المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي «سنقاتل من أجل المعرفة» يجب أن يكون «مانشيت» يسود جميع الصحف اليوم، مشددًا على أن الرئيس السيسي أكد أن مصر لديها تجربة جادة لإصلاح التعليم والبحث العلمي، لإيمانه أن التعليم حجر الزاوية لكل عملية إصلاحية، وأن البحث العلمي هو الحل لجميع المشكلات التي تواجهنا.

السيسي مقاتل واختار مفردة منضبطة «سنقاتل من أجل المعرفة»

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن الحرب على الجهل والتخلف والتراجع العلمي والمعرفي والمرض، مؤكدًا أن السيسي مقاتل واختار مفردة منضبطة تعكس الواقع بقوله «سنقاتل من أجل المعرفة»، مشددًا على أن المعرفة لا يعلوها هدف، فالمعرفة قوة، لافتًا إلى أنه أصدر صيحة تحذير رئاسية للعالم الإسلامي من التطرف والفهم الخاطئ لتعليم الدين، وتداعيات الفكر المنحرف.

مصر قفزت 48 مركزا في مؤشر التعليم الفني العالمي في 2021

وأوضح، أن مصر قفزت 48 مركزا في مؤشر التعليم الفني العالمي في 2021 لتحتل المرتبة 56 عام 2021، مقارنة بالمرتبة 104 عام 2020، كما أن مصر تقدمت 13 مركزًا في «المؤشر العالمي لتنافسية المواهب» الصادر عن جامعة «إنسياد» في أكتوبر 2021، لتصبح في المركز 84 في عام 2021، وذلك مقارنة بالمركز 97 في عام 2020، وهذا يؤكد أننا جادين في عملية إصلاح التعليم، موضحًا أن مخرجات التعليم لا تظهر بشكل سريع، وتطوير التعليم يحتاج لسنوات عديدة.

لا سبيل أمامنا سوى الإيمان بأن التعليم هو طوق النجاة

وتابع الإعلامي نشأت الديهي: «لا سبيل أمامنا سوى الصبر والإيمان بأن التعليم هو الجسر والمركب وطوق النجاة، مفيش تعليم تيك أوي أو مستورد، وثقافة الفهلوة التي أثرت على المجتمع آن لها أن تتوقف، ولا بد من رفع شعار أن التعليم هو أصل الحكاية ووداعًا للفهلوة»، مؤكدًا أن اليابانيين والكوريين جاءوا إلى مصر في عهد محمد علي، للاستفادة من تجربة مصر لإصلاح التعليم.