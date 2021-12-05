نشأت الديهي: قضية زيادة السكان مرهقة للاقتصاد وتمس الأمن القومي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قام أمس، بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، لحضور اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، إذ أن الرئيس حاول خلق حوار مع الطلبة الجدد، مؤكدًا أن قضية الوعي تشغل بال الرئيس بشكل كبير، لأن وعي الشباب بالقضايا والتحديات التي تواجه أمته، حلقة كانت مفقودة فيما مضى، موضحًا أن الرئيس تحدث حول التحديات الوجودية للدولة المصرية وعلى رأسها قضية النمو السكاني وآثارها على المجتمع وعلى التنمية، والمشروعات القومية الكبرى، والتنمية المستدامة، ومبدأ سيادة القانون.

لا يجب التهاون في قضية باتت منهكة للاقتصاد

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه «بالورقة والقلم»، على قناة «TeN»، أن قضية الزيادة السكانية تؤرق الرئيس وتمس الامن القومي بشكل مباشر، ويجب أن تتحول لقضية اجتماعية ذات اهتمام مجتمعي، داعيًا المجتمع للقلق العام والعمل تجاه القضية الخطيرة، ولا يجب أن نتهاون أو نتسامح في قضية باتت منهكة للاقتصاد وللرفاهة الاجتماعية، مشددًا على ضرورة اتخاذ الدولة إجراءات صارمة لمواجهة هذه الأزمة، معقبًا: «أتوقع أن تكون الفترة القادمة فترة الإجراءات الحاسمة والصارمة لمواجهة الزيادة السكانية بدليل حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبات عدة عن هذا الموضوع».

تفاصيل زيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز

وكشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار اسطوانات البوتاجاز، «سعر أنبوبة البوتجاز حاليًا 65 جنيها للصغيرة و110 جنيهات للكبيرة، وسيتم زيادة أسعار أنبوبة البوتجاز 5 جنيهات للصغيرة و10 جنيهات للأنبوبة الكبيرة»، موضحا في الوقت ذاته أن الغاز الطبيعي يمكن أن يصل فقط للأماكن التي من الممكن أن يصل إليها نسبيًا وللشوارع المخططة، موضحًا أن أكثر من 50% من المباني في مصر غير مخططة، وجزءا كبيرا منها غير آمن، وجزءا آخر عشوائي، وإدخال الغاز الطبيعي لجميع المنازل على مستوى الجمهورية، أمر صعب للغاية خاصة في المناطق الخطرة.

اسطوانة البوتجاز تكلف الدولة 156 جنيها

وأوضح نشأت الديهي، أن مصر تستهلك سنويًا 3.8 مليون طن بوتجاز، تنتج منهم 1.8 مليون طن، وتستورد 2 مليون طن، «كل أنبوبة بوتجاز نصها مستورد ونصها محلي، وتكلف الدولة حوالي 156 جنيها، ويتم بيعها بـ 70 جنيها بعد الزيادة، والدولة تتحمل 86 جنيها دعما لكل أسطوانة»، مناشدًا وزارة التموين بالرقابة على الأسواق للتصدي للوسطاء والمغالاة في أسعار أنبوبة البوتجاز والسوق السوداء لها.