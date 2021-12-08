مصري بالكويت بعد أول إصابة بـ«أوميكرون»: الوضع مستقر ولا إجراءات جديدة

يستمر متحور كورونا الجديد «أوميكرون» في التفشي والانتشار بين الدول المختلفة، آخرها الكويت، التي سجلت اليوم، أول حالة إصابة جديدة بمتحور «B.1.1.529»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الكويتية.

وأعلن المتحدث باسم الصحة الكويتية الدكتور عبد الله السند، أن حالة الإصابة الأولى التي ظهرت لمتحور «أوميكرون» في الكويت ترجع إلى مسافر أوروبي وصل الأراضي الكويتية قادمًا من دولة إفريقية سبق وسجلت إصابات بالمتحور الجديد «B.1.1.529» المعروف بـ«أوميكرون»، بحسب تصريحاته لوكالة الأنباء الكويتية.

الأوضاع في الكويت بعد ظهور متحور «أوميكرون»

ويوضح علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج، والمقيم بدولة الكويت، آخر المستجدات والأوضاع بعد الإعلان عن ظهور أول حالة إصابة جديدة بمتحور «أوميكرون» في الكويت قائلا، إنه لا توجد حتى الآن أي تفاصيل أو أنباء عن أي إجراءات احترازية جديدة ستفرضها الحكومة على المواطنين، أو أي تنبيهات أو تحذيرات متعلقة بظهور المتحور الجديد «B.1.1.529».

وأضاف «سليم» في حديثه مع «الوطن»، أن الوضع في الكويت ما زال مستقرًا، وليس هناك ما يدعو للقلق، خاصة أنه تم السيطرة على الحالة المصابة، وإتخاذ الإجراءات الاحترازية والصحية اللازمة فور الاشتباه في الحالة المصابة بالمتحور، والسيطرة التامة على الأمر.

«أوميكرون الشبحي» نسخة مٌطورة من المتحور الجديد

وكان المتحدث باسم الصحة الكويتية، أوضح أن الحالة المصابة بمتحور «أوميكرون» حصلت في وقت سابق على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد، ويخضع للحجر الصحي منذ أن وصل الأراضي الكويتية، وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة، مطمئنًا المواطنين بأن الوضع الصحي مستقر، لافتًا إلى ضرورة ممارسة الأعمال بشكل طبيعي، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واستكمال تلقي اللقاحات المطورة ضد عدوى «كوفيد 19».

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن علماء اكتشفوا نسخة خفية يصعب تتعبها من متحور «أوميكرون»، ولها قدرة على تضليل التحاليل والفحوصات الطبية، لذلك تم تسميتها بـ«أوميكرون الشبحي»، وهو ما تم رصده على 7 حالات حتى الآن.