الليرة التركية تهبط بأكثر من 2% مقابل الدولار

هبطت الليرة التركية، اليوم، أكثر من 2%، متراجعة نحو مستويات منخفضة قياسية، بعد تجديد الرئيس رجب طيب أردوغان، التأكيد على التزامه بخفض أسعار الفائدة الأساس، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وبعد صعودها في جلسة الثلاثاء، تراجعت الليرة 2.45 بالمائة إلى 13.80 مقابل الدولار بحلول الساعة 14:20 بتوقيت غرينتش مقارنة مع الإغلاق السابق البالغ 13.45.

الليرة التركية خسرت 46% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام

وكانت العملة التركية قد خسرت 46 بالمائة من قيمها مقابل الدولار هذا العام ولامست أدنى مستوى على الإطلاق عند 14.0 ليرة للدولار الأسبوع الماضي.

أردوغان يدافع مجددا عن سياسة التيسير النقدي

وأثناء عودة الرئيس التركي من العاصمة القطرية الدوحة، دافع أردوغان مجددا عن سياسة التيسير النقدي قائلا إن «تركيا ستخفض التضخم وتقلبات سعر الصرف من خلال أسعار الفائدة المنخفضة».