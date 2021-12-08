أمطار غزيرة تضرب كفر الشيخ.. وتحذيرات بعدم الخروج من المنازل «فيديو»

هطلت أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من محافظة كفر الشيخ، قبل قليل، بعدما شهدت المحافظة اليوم، رياحا شديدة أعقبتها الأمطار، ما جعل المحافظة ترفع حالة الطوارئ القصوى في كل القطاعات، ولم يصدر حتى الآن قرارا من محافظ الأقليم اللواء جمال نور الدين، بشأن استمرار تعطيل الدراسة أو استئنافها غدا.

شفط مياه الأمطار

وأغرقت مياه الأمطار شوارع القرى المختلفة، خاصة الشوارع غير المرصوفة، وتكونت برك من مياه المطار، في الوقت الذي شدد فيه محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المدن والقرى بسرعة شفط مياه الأمطار خاصة في الشوارع الرئيسية وأمام المصالح والمجمعات الحكومية والمدارس.

ووفقا لمصدر بديوان عام المحافظة، أكد لـ«الوطن»، أنه لم يتم تعطيل الدراسة غدا، وأنه سيجرى استئنافها، نظرا لهدوء الرياح بعد سرعتها والخوف على حياة التلاميذ وطلاب المدارس، بعدما ناشدت المحافظة المواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى وتجنب السير تحت الأشجار وبجوار الأعمدة والأسلاك الكهربائية فضلا عن تجنب ركن السيارات اسفل الأشجار وضرورة تخفيض السرعات على الطرق أثناء القيادة.

طوارئ بقطاعات كفر الشيخ لمواجهة حالة الطقس السيء

وأعلنت محافظة كفر الشيخ، حالة الطوارئ بكافة المرافق، وشدد محافظ الأقليم على رؤساء الوحدات المحلية، بنشر الفرق والمعدات بالشوارع لشفط المياه والتأكد من جاهزية محطات الرفع والصرف الصحي لاستبعاب كميات الأمطار التي من المتوقع سقوطها خلال الساعات المقبلة، مع نشر تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية عبر صفحات الوحدات المحلية وصفحة المحافظة الرسمية لإعلام المواطنين أولا بأول بحالة الطقس.