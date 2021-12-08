موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي بـ4 محافظات شهدت تعطيل الدراسة

أصدرت محافظات «مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ»، أمس، قرارًا بتعطيل الدراسة، لسوء الأحوال الجوية، مع ترحيل موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي، خاصة مادة الإنجليزي إلى الأسبوع المقبل.

جاء ذلك بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة الطقس السيئ التي شهدتها عدد من المحافظات، اليوم الأربعاء، والتي شملت رياحًا شديدة محملة بالرمال والأتربة، أعقبتها أمطار خفيفة وصلت إلى متوسطة في بعض المحافظات.

وتستعرض «الوطن»، موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي عقب تعطيل الدراسة، ببعض المحافظات، وذلك في ضوء ما تقدمه من خدمات للقراء على مدارس الساعة.

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي بعد تعطيل الدراسة

وأعلنت الـ4 محافظات موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي، إذ أكدت محافظة الإسكندرية، أن امتحان المادة الإنجليزية الذي يأتي ضمن امتحانات الصف الرابع الابتدائي، سيكون يوم الإثنين المقبل، على أن تستكمل الامتحانات كما هي وفقًا للجدول الدراسي المعتمد من الوزارة.

بينما أعلنت محافظة كفر الشيخ، عن إجراء امتحان الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل، واستكمال الجدول كما هو، في ذات الوقت الذي أعلنت فيه محافظة مطروح، إجراء امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي يوم الأحد المقبل، بينما جاء امتحان اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي في محافظة البحيرة ، يوم الأحد المقبل أيضًا.

رفع حالة الطوارئ القصوى بالمحافظات

كان عدد كبير من المحافظات، لاسيما الساحلية، أعلنت حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات، وذلك عقب تعطيل الدراسة بكافة المدارس والمعاهد وتأجيل امتحانات الصف الرابع الابتدائي، حفاظًا على سلامة الطلاب.

وناشدت الجهات المعنية، المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى حفاظًا على سلامتهم، كما أطلقت تحذيرات بعدم الوقوف أو ركن السيارات أسفل الأشجار وأعمدة الإنارة.