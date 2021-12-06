«سياحة المنصورة» تعلن نتائج مسابقة «أفضل طبق فندقي» ‏بمؤتمر طلابي

اختتمت فعاليات المؤتمر الطلابي الأول بكلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعه المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، ضمن الفعاليات الخاصة باحتفالات جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على إنشائها.

وأقيم على هامش المؤتمر ورشتا عمل، الأولى عن مهارات الموظف المحترف في المجال السياحي، والثانية عن المطبخ المستدام كاتجاه حديث في صناعة الضيافة.

حضور كبير من قيادات الكلية للمؤتمر

حضر المؤتمر كل من الدكتور محمد أحمد عبداللطيف عميد الكلية، ورئيس المؤتمر الطلابي الأول، والدكتور محمد عبدالفتاح زهري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونائب رئيس المؤتمر، والدكتور ولاء عبدالفتاح عضو مجلس النواب المصري عن محافظة الدقهلية، والدكتور محمد ممدوح منسق الجامعة لاحتفالية اليوبيل الذهبي، والدكتور أحمد العدل المشرف على إدارة الوافدين بالجامعة والعقيد خالد عادل مدير التربية العسكرية بالجامعة والوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

مناقشة 43 بحث طلابي بالمؤتمر

وناقش المؤتمر 43 بحث علمي مقدم من طلاب الكلية وتم إجراء 3 مسابقات على هامش المؤتمر، وهي أفضل طبق فندقي، وأفضل مرشد سياحي، وأفضل برنامج سياحي.

وشارك في مسابقة «أفضل طبق فندقي» 14 متسابقا، وتكونت لجنة التقييم من الشيف ياسر المصري الشيف التنفيذي بأحد الفنادق، والشيف حسن الخليلي صاحب ومدير مطعم، والشيف فرج أبو العينين، مدير إحدى أكاديميات الطهاة.

وانتهت المسابقة بحصول الطالب معوض عادل بالمركز الأول، وكريم جاب الله بالمركز الثاني، وأميرة حمزة بالمركز الثالث، ونادر اشرف بالمركز الرابع، والسيد حسن عبدالسلام بالمركز الخامس، وفاز الطالب محمد محمود محمد بجائزة لجنة التحكيم.