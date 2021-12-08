حسن يوسف عن عدم دعوته لـ«القاهرة السينمائي»: «ولا على بالي»

قال الفنان حسن يوسف، إن الدولة المصرية كرمته في عام 2013، في عيد الفن، وحصل على وسام العلوم والفنون الطبقة الأولى مع نخبة من كبار رموز الفن المصري، وهو شيء يشرفه جدًا، خاصة أن رموزا مصرية كبيرة حصلت عليه على غرار العالم المصري الراحل أحمد زويل، وكوكب الشرق أم كلثوم، موضحًا أنه لا يهتم بأي تكريم آخر، أو دعوة من مهرجانات أخرى، وذلك خلال حواره في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة «المحور».

يشيد بظهور رشوان توفيق ولبنى عبد العزيز في مهرجان القاهرة السينمائي

وأضاف «يوسف»، أنه قرأ بعض الأخبار الأخيرة عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفي الحقيقة ليس غاضبًا من عدم دعوتي، «زي الفكة بالنسبة لي وأنا معي 10 جنيهات التي تمثل تكريمي من قبل الدولة المصرية»، مشيدًا بظهور النجمين القديرين رشوان توفيق ولبنى عبدالعزيز في ختام المهرجان، «دعوة رشوان توفيق كان رائعًا لمساعدته على تجاوز الأزمة السخيفة التي مرّ بها مع عائلتها، وتكريم لبنى عبدالعزيز أمر رائع أيضًا، لها معزّة خاصة عندي وأول من عملت معها».

لم يغادر المنزل منذ جائحة كورونا

وحول عدم دعوته للمشاركة في القاهرة السينمائي، قال: «ولا على بالي، وبشرى في النسخة قبل الماضية تحدثت إلى نجلي عمر، ودعته ودعتني إلى المشاركة في مهرجان الجونة، لكننا سنبقى في غرفة واحدة، قالت له مفيش غير أوضة ليك إنت وبابا، ومفيش سويت فاضي لبابا، ولما حكى لي أخدنا المسألة بضحك وهزار»، موضحًا أنه لم يغادر منزله منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا: «من أول أزمة كورونا وأنا قاعد على الكنبة بتفرج على البرامج ومبسوط من أداء صلاح مع ليفربول».