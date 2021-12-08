بسمة وهبة تنتقد «الميتافيرس»: سنصبح مجتمع متوحش يخدم أباطرة رأس المال

حذرت الإعلامية بسمة وهبة، ما أعلن عنه القطب الأمريكي إيلون ماسك، بشأن زرع أول شريحة في دماغ البشر مع بداية 2022، «دي كارثة ومن السهل أن تبيعها الشركات معلوماتنا وما بداخلنا إلى شركات أخرى»، كما ذكرت أن إيلون ماسك، أعلن عن هذا الأمر منذ أشهر، وعندها اعتقد البعض أن ما أدلى به كان «كلام والسلام»، متابعةً: «ومن خلال هذه الشريحة يمكن لأي شخص الوصول إلى محرك بحث جوجل والحصول على أي معلومة يرغب فيها»، وذلك خلال تقديمها في برنامج «90 دقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «المحور».

لو كانت الشريحة أصلح لنا لخلقها الله

وأضافت «وهبة»، أنها ترى أن هذا الأمر تّقول على الله، «حد عاوز يدي نفسه قوة عظمى، ببساطة هتدخل محل موبايلات وهتحتار الشريحة وتحجز مع الدكتور، زي فيلم اللمبي 8 جيجا وقبلها مسرحية الهمجي للفنان محمد صبحي، إذ تحول الإنسان إلى كمبيوتر، وهو ما سنكون عليه خلال السنوات العشرة القادمة»، مستطردة: «الله خلق لنا الدماغ حتى نكون أصحاب الاختيار، إما طريق الخير أو الشر، والله سبحانه وتعالى خصص لنا الثواب والعقاب وفقا لما نقرره ونختاره، وهي أفضل من هذه الشريحة، لو كانت الشريحة أصلح لنا لخلقها الله، لأن أي مخترع لن يضيف شيئًا للإنسان أفضل مما خلقه الله عليه».

بسمة وهبة تحذر من إمكانية زرع شريحة إلكترونية في أدمغة البشر

وحذرت الإعلامية بسمة وهبة، ما أعلن عنه إيلون ماسك بشأن إمكانية زرع شريحة إلكترونية في أدمغة البشر في العام المقبل، موضحةً: «ندرك جيدًا أن السرقة وعقوق الوالدين والخيانة تجرد من المشاعر، فهل عندما تُزرع الشريحة في أدمغة البشر سيعني ذلك أننا سنكون بنمرة واستمارة ودون مشاعر، الشريحة يمكن أن تُخترق وهذا أمر مؤكد، ويجب الحذر من أنها موصلة بالإنترنت لأن شخصًا مجهولا قد يوجه الأشخاص الذين ركبوا الشريحة في أدمغتهم إلى مصائر مجهولة».

ما يحدث لا علاقة له بالتكنولوجيا والحضارة لكنه استعمار

وتابعت: «بدل ما نتعب نروح لدكتور هنروح لمهندس يظبط لي أسلاك دماغي، مش هنتعامل مع مستشفيات ومراكز طبية؟! كل ده فكرني بخطة الميتافيرس لأنها ستحول حياتنا إلى عالم افتراضي نعمل كل حاجة من خلال وجودنا في البيت ومش هنخرج وهنبقى زينا زي الآلات وتحت سيطرة مارك زوكيربرج، سنكون مجتمعا متوحشا يخدم أباطرة رأس المال العالمي بعدما سرقوا خيراتنا ومواردنا الطبيعية وسرقوا مبدعينا ودمروا أوطاننا بالربيع العربي ولما فشلت مخططاتهم خطوا لسرقة العقول والإنسانية.. ميفرقش معاهم إننا بني آدمين من لحم ودم، ما يحدث لا علاقة له بالتكنولوجيا والحضارة لكنه استعمار واحتلال بشكل جديد، وبدلا من احتلال الأرض سيحتلون عقولنا من أجل حصارنا حتى نموت ويعيشوا هم».