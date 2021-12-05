بسمة وهبة تعلن انضمام مذيعة من ذوي الهمم لقناة المحور «فيديو»

أعلنت الإعلامية بسمة وهبة، انضمام هبة عز العرب إلى فريق عمل قناة المحور، لتكون قارئة لنشرة الأخبار، موضحةً أنها أصيبت بإعاقة نتيجة خطأ طبي: «لم تستسلم وأصرت على استكمال تعليمها، وكانت الطالبة المثالية على مستوى الجامعات المصرية، وكانت أول طالبة على كرسي متحرك في كلية الإعلام بجامعة بني سويف وتخرجت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وتحلم بأن تكون أول إعلامية على كرسي متحرك في مصر والوطن العربي».

تخرجت من قسم العلاقات العامة

وقالت هبة عز العرب، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» في حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة» من تقديم الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، إنها تخرجت في قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام وعندما كانت في الحادية عشرة من عمرها تم اكتشاف إصابتها بورم نادر لا علاج له، وهو ما تسبب في جلوسها على كرسي متحرك حتى الآن، وأتعافى بالعلاج الطبيعي والسباحة والعلاج الفيزيائي.

تعرضت لأخطاء طبية أفقدتها القدرة على المشي

وأضافت أنها فقدت قدرتها على المشي نتيجة لأخطاء طبية كثيرة، حتى أن الطبيب قال لها إنها ستستطيع المشي بعد 6 شهور من الخضوع للجراحة: «بعدها روحت له وقالي متجيليش تاني وارضي بالوضع ده وإني أكمل على كرسي متحرك».

وأشارت إلى أنها تعرضت للكثير من المتاعب الصحية على مستوى الظهر والقدم: «مش بمشي وبحاول أعتمد على نفسي بقدر الإمكان، وبدأت أشتغل على نفسي، وحصلت على المركز الأول على القسم الأدبي في الثانوية العامة بالمدرسة والتحقت بكلية الإعلام».